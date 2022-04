Αγωνία για τους αμάχους στη Μαριούπολη

Κορυφώνεται η αγωνία για τη Μαριούπολη, όπου είναι εγκλωβισμένοι χιλιάδες άμαχοι, αλλά και οι τελευταίοι ουκρανοί στρατιώτες, που υπερασπίζονται στην χαλυβουργία Azovstal, με το Κίεβο να ζητά «συνομιλίες άνευ όρων» και τον επικεφαλής των Τσετσένων Ραζμάν Καντίροφ να διαμηνύει ότι η πόλη θα πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η κατάσταση στο μαρτυρικό λιμάνι της Αζοφικής Θάλασσας είναι απελπιστική, καθώς δεν πέτυχε την Τετάρτη η εκεχειρία για να απομακρυνθούν οι άμαχοι. Αλλά ούτε και το ρωσικό τελεσίγραφο για παράδοση της πόλης έως χθες το απόγευμα έγινε δεκτό με τις ουκρανικές δυνάμεις αντίστασης να συνεχίζουν την υπεράσπιση του τελευταίου οχυρού, έστω κι αν είναι δεδομένο ότι «μπορούν να επιβιώσουν μόλις λίγες ημέρες ή ώρες», όπως δήλωσε ο διοικητής τους Σεργκέι Βολίνα.

«Οι Ουκρανοί στρατιώτες προστατεύουν με τίμημα τη ζωή τους σχεδόν χίλιους αμάχους, γυναίκες και παιδιά» δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Πάντως την Τετάρτη σημειώθηκε για πρώτη φορά μετά από καιρό κινητικότητα στο μέτωπο της ειρηνευτικής διαδικασίας, καθώς η Μόσχα απέστειλε στο Κίεβο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ένα κείμενο συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός.

Ο Πεσκόφ μίλησε για ένα «σαφώς διατυπωμένο και εμπεριστατωμένο σχέδιο εγγράφου», προσθέτοντας ότι «πλέον η μπάλα είναι στο γήπεδο του Κιέβου». Δεν έθεσε ωστόσο χρονικό περιθώριο για το πότε πρέπει να απαντήσει η ουκρανική πλευρά.

Το Κίεβο πάντως εκτιμά ότι η κύρια ρωσική επίθεση στην ανατολική Ουκρανία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Σύμφωνα με τον γραμματέα του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολεξίι Ντανίλοφ, οι επιθέσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες σε πόλεις όπως το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και το Χάρκοβο «είναι πιθανόν δοκιμαστικές», εκτιμώντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει τη συγκέντρωση δυνάμεων, εφοδίων και εφεδρειών τις επόμενες δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

