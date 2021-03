Αίγυπτος: Με τιμές θα μεταφερθούν 22 μούμιες σε νέο μουσείο

Με μεγαλοπρέπεια αναμένεται να μεταφερθούν 22 μούμιες βασιλέων και βασιλισσών και 17 σαρκοφάγων της Αρχαίας Αιγύπτου, από το αρχαιολογικό μουσείο του Καΐρου, που βρίσκεται στην πλατεία Ταχρίρ, στο νέο τους «σπίτι», τον χώρο Φουστάτ.

Οι τοπικές αρχές ετοιμάζουν μία πομπή αντάξια της ιστορίας τους. Οι μούμιες και οι σαρκοφάγοι θα τοποθετηθούν στο νέο μουσείο, συνολικής έκτασης 135.000 τετραγωνικών μέτρων στο παλαιό Κάιρο, σχετικά κοντά στο ελληνορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου.

Η πορεία θα είναι φωτισμένη ειδικά στα κτήρια από τα οποία θα περάσουν, θέλοντας να αποδώσουν φόρο τιμής στα πανάρχαια εκθέματα.

Η πομπή θα πορευτεί δίπλα από τον Νείλο, συνοδεία αρμάτων και αλόγων. Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, η βασιλική πομπή θα επιδιώξει να οδηγήσει τους θεατές πίσω στην αρχαία αιγυπτιακή περίοδο, όταν οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες μεταφέρονταν και τότε στους τάφους τους προς την αιωνιότητα.

The wait for The Pharaoh's Golden parade is finally over! Don’t miss this incredible event on 3 April

الحدث الفريد الذي ينتظره العالم!. انتظروا الموكب الذهبي الذي لم ولن يتكرر. ٣ أبريل! pic.twitter.com/iy1rUUNK9w

