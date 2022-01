Αιματοχυσία στο Καζακστάν: Πιθανόν εκατοντάδες οι νεκροί

Οι συγκρούσεις έχουν διακοπεί, αλλά η ένταση παραμένει στην πάλαι ποτέ σταθερή χώρα της Κεντρικής Ασίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας του Καζακστάν διέλυσαν δια της βίας το πλήθος από το Αλμάτι, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας. Πλέον κανένας δεν βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας, έναν από τους κύριους τόπους διαμαρτυρίας και οι αρχές ανέκτησαν και τον έλεγχο του δημαρχείου και της προεδρικής κατοικίας στο Αλμάτι. Τα δύο κτίρια συγκαταλέγονταν σε αυτά που πυρπολήθηκαν από το εξαγριωμένο πλήθος. Στρατιώτες επανεκατέλαβαν και το κεντρικό αεροδρόμιο. Επιπλέον, οι ειρηνευτικές δυνάμεις του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO), μία συμμαχία των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ υπό την αιγίδα της Ρωσίας, βρίσκεται ήδη στο Καζακστάν. Αυτές αριθμούν 2.500 άτομα και θα παραμείνουν για αρκετές ημέρες ή εβδομάδες, σε μία προσπάθεια να εκτονωθεί η κρίση. Δεν διαφαίνεται πάντως κάτι τέτοιο. Ανα πάσα στιγμή είναι πιθανό να προκληθεί μία νέα σύγκρουση. Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν με αφορμή την άνοδο των τιμών του υγραερίου, έλαβαν διαστάσεις γενικευμένης εξέγερσης.

Police in the city Almaty said they killed dozens of rioters overnight as fresh violence raged in Kazakhstan. More than 2,000 protesters were detained as Russia rushed in paratroopers to stop a countrywide uprising in the former Soviet state https://t.co/gHDEvrDRGl pic.twitter.com/uY2UpIG5Uc

— Reuters (@Reuters) January 7, 2022