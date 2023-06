Αμμοθύελλα καλύπτει την πόλη Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ (βίντεο)

Αμμοθύελλα βιβλικών διαστάσεων «χτύπησε» την Παρασκευή την πόλη Εϊλάτ στα νότια του Ισραήλ, προερχόμενη από τη Χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι αποκαλυπτικά της έντονης κατάστασης που επικράτησε, χάριν της οποίας ανεστάλησαν οι αφίξεις και αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της πόλης, ενώ η ορατότητα στην ευρύτερη περιοχή περιορίστηκε στα 150 μέτρα.

The sand storm that approached Israel from the Sinai peninsula into the Arava valley. pic.twitter.com/iFXls3Nkz5

