Αναστέλλεται η λειτουργία αεροπορικής μετά τη συντριβή αεροπλάνου

Οι αρχές του Καζακστάν ανακοίνωσαν ότι αναστέλλεται η λειτουργία της αεροπορικής εταιρείας Bek Air έως ότου διαλευκανθούν τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη νωρίτερα σήμερα αεροσκάφος Fokker-100 με 100 επιβαίνοντες που θα εκτελούσε πτήση από την Αλμάτι στη Νουρ-Σουλτάν.

Ο Πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ εξέφρασε μέσω Twitter τα συλλυπητήριά του στις «οικογένειες και τους φίλους» των θυμάτων του δυστυχήματος.

Συστήθηκε ειδικό κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης υπό τον Πρωθυπουργό Ασκαρ Μάμιν, πρόσθεσε ο Πρόεδρος Τοκάγεφ, τονίζοντας ότι εάν διαπιστωθεί πως υπάρχουν ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα, "όλοι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν αυστηρά βάσει του νόμου".

Το Φόκερ κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατεπείγουσας απομάκρυνσης των κατοίκων της, είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Υπουργείο Βιομηχανίας.

Το δικινητήριο επιβατικό αεροσκάφος επρόκειτο να εκτελέσει πτήση προς τη Νουρ-Σουλτάν, την πρωτεύουσα της κεντρασιατικής χώρας.

Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι πτήσεις με Φόκερ-100 μετά το δυστύχημα.

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός της συντριβής του αεροσκάφους, αυξήθηκε σε 14 νεκρούς και 35 τραυματίες, εκ των οποίων οι 22 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές της πόλης του Καζακστάν.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί στη συντριβή του αεροπλάνου της εταιρείας Bek Air με 95 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα ήταν τουλάχιστον εννέα.

At least 7 confirmed dead after plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan; the total number of casualties is not yet clear https://t.co/VrjZcVDYX7 pic.twitter.com/jG4MBaXVBZ via @BNONews

— Liveuamap (@Liveuamap) December 27, 2019