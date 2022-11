Ανατροπή με τον πύραυλο – «Ηταν ουκρανικός» λένε οι ΗΠΑ

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφέρουν πως με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση τους, ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε χθες Τρίτη σε χωριό της νοτιοανατολικής Πολωνίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι ήταν αντιαεροπορικός κι εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη ρωσικού εισερχόμενου πυραύλου, ανέφερε μέσω Twitter ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

Ελάχιστες ώρες μετά την αποχώρηση του ρωσικού στρατού από τη Χερσώνα εξαιτίας του εγκλωβισμού του από τις ουκρανικές δυνάμεις, αλλά και μετά το χθεσινό μπαράζ βομβαρδισμών σε στρατηγικές ενεργειακές υποδομές 12 πόλεων της Ουκρανίας, αφήνοντας χωρίς ηλεκτρικό περισσότερα από επτά εκατομμύρια πολίτες, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν προσομοιάζεται πλέον από αρκετούς αναλυτές με πεινασμένο λιοντάρι που έχασε το θήραμά του, αναζητώντας να ξεσπάσει την οργή του.

>>>Η Πολωνία επιβεβαίωσε πως ο πύραυλος είναι ρωσικής κατασκευής<<<

Σε ένα πρωτόγνωρης ισχύος σφυροκόπημα κατά αμάχων, περίπου 100 ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν χθες τα βασικά δίκτυα της Ουκρανίας, αν και η παγκόσμια αγωνία που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, αφορά στην πατρότητα του πυραύλου που έπεσαν στο χωριό Πρζεβοντόφ, 4 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ουκρανίας – Πολωνίας, σηματοδοτώντας, στο κακό σενάριο, τη γενίκευση του πολέμου στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Τα τοπικά ειδησεογραφικά δίκτυα ανέφεραν αρχικά ότι είτε η ουκρανική άμυνα κατέρριψε τον πύραυλο και άλλαξε την τροχιά του, είτε οι Ρώσοι εισήγαγαν εσφαλμένα τα δεδομένα για τον στόχο, ο οποίος κατευθυνόταν κατά πάσα πιθανότητα προς την πόλη της Λβιβ, η οποία υπήρξε ένας από τους χθεσινούς στόχους των ρωσικών δυνάμεων.

Από πλευράς της, η Μόσχα δήλωνε αρχικά πλήρη άγνοια για το περιστατικό, αφήνοντας να εννοηθεί μέχρι και απόπειρα προβοκάτσιας, καθώς ο Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ υποστήριξε χθες πως δεν έχει πληροφορίες για έκρηξη στην Πολωνία. Ερωτηθείς από το CNN, ο κ. Πεσκόφ απάντησε πως «δυστυχώς δεν έχω καμία πληροφορία για αυτό», μολονότι αμέσως μετά το περιστατικό το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σχολίασε πως σημειώθηκαν πλήγματα κοντά «σε στόχους κοντά στα κρατικά σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας».

Σύμφωνα με το πολωνικό ΥΠΕΞ, χθες βράδυ κλήθηκε ο πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Βαρσοβία για να του ζητηθούν «λεπτομερείς εξηγήσεις». Δεν αποκαλύφθηκε καμιά λεπτομέρεια για όσα διαμείφθηκαν σε αυτή τη συνάντηση, που ολοκληρώθηκε περί «τα μεσάνυχτα».

Μπάιντεν: Οι εκρήξεις στην Πολωνία μοιάζει «απίθανο» να οφείλονταν σε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, δήλωσε σήμερα ότι η έκρηξη στην Πολωνία μπορεί να μην οφειλόταν σε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία.

Ο κ. Μπάιντεν έκανε τη δήλωση αυτή μετά την έκτακτη συνεδρίαση των ηγετών της G7, της ΕΕ και άλλων κρατών στο Μπαλί για να συζητηθούν οι εκρήξεις που η Πολωνία και η Ουκρανία κατήγγειλαν πως οφείλονταν σε πυραύλους ρωσικής κατασκευής.

BREAKING: Pres. Biden makes remarks on Poland following meeting with world leaders, says preliminary information indicates “it’s unlikely” that projectile was fired from Russia. https://t.co/U7pWMhVsM9 pic.twitter.com/0V5jhK4rcG

— ABC News (@ABC) November 16, 2022