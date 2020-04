Αναζωπυρώνονται τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Τσερνόμπιλ (Βίντεο)

Νέα πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν στην περιοχή περιμετρικά του πρώην πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ σήμερα, τα οποία τροφοδοτούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, έγινε γνωστό από Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν πριν από ημέρες να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιές που κατέκαψαν τα δάση γύρω από το σημείο όπου εκτυλίχθηκε η χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως, το 1986. Οι ουκρανικές αρχές υποβάθμισαν οποιονδήποτε κίνδυνο διασποράς ακτινοβολίας.

