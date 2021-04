Ανοίγουν σήμερα τα καταστήματα και οι κήποι των παμπ στην Αγγλία

Τα καταστήματα στην Αγγλία, τα κομμωτήρια, τα γυμναστήρια και οι κήποι των παμπ θα ξανανοίξουν από σήμερα, στο πλαίσιο αυτού που ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον περιέγραψε ως «ένα μεγάλο βήμα» προς την ελευθερία από τους περιορισμούς της πανδημίας COVID-19.

Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν κλείσει από τις αρχές Ιανουαρίου, όταν η Αγγλία εισήλθε σε ένα τρίτο lockdown προκειμένου να περιορίσει τις αυξανόμενες μολύνσεις από το παραλλαγμένο στέλεχος του κορωνοϊου, που είναι γνωστό ως παραλλαγή «του Κεντ».

Μία εκστρατεία εμβολιασμού που διέθεσε μια πρώτη δόση σε ποσοστό κατά πολύ μεγαλύτερο του 50% των ενηλίκων, αλλά και τα μέτρα του lockdown έχουν μειώσει τον αριθμό των θανάτων κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 95% και τα περιστατικά μόλυνσης κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 90%, από το επίπεδο κορύφωσης που καταγράφηκε τον Ιανουάριο.

Pubs and restaurants in England will be allowed to serve customers outdoors from Monday, but chief executive of UK Hospitality Kate Nicholls says "we estimate that you're only going to see about a third of venues across the UK being able to open"

Η πρόοδος που σημειώνεται θα επιτρέψει τη σταδιακή χαλάρωση του lockdown, όπως είχε δηλώσει ο Τζόνσον νωρίτερα μέσα στο μήνα, προσθέτοντας ότι ο ίδιος, επιθυμεί να πιεί ένα μεγάλο ποτήρι μπύρας στον κήπο μιας παμπ.

«Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μία μεγάλη ανακούφιση για τους ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων, που παρέμειναν κλειστές για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και για τον οποιονδήποτε άλλον από εμάς, είναι μία ευκαιρία να επιστρέψουμε σε μερικά πράγματα που αγαπάμε να κάνουμε και μας έχουν λείψει» είπε ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον σε χθεσινή δήλωσή του.

«Παροτρύνω τον καθένα να συνεχίσει να συμπεριφέρεται με υπευθυνότητα και να θυμάται ‘χέρια, πρόσωπο, αποστάσεις και καθαρός αέρας’ για να καταπολεμηθεί η COVID, καθώς προχωρούμε με το πρόγραμμα των εμβολιασμών μας».

