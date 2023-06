Ανταρσία της Wagner: Επιχείρηση «κάθαρσης» σε στρατό & σώματα ασφαλείας ξεκίνησε ο Πούτιν

Ποιος είναι σταθερά πιστός και ποιος προδότης; Ποιος απεδείχθη ικανός να πάρει τις σωστές αποφάσεις και ποιος όχι; Η πανίσχυρη FSO, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας της Ρωσίας έχει αναλάβει να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα και πολλά ακόμα. Η «ελίτ» των ρωσικών σωμάτων ασφαλείας και πλέον έμπιστο Σώμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, ηγείται της επιχείρησης «ξεκαθαρίσματος» στο ρωσικό στρατό και τα σώματα ασφαλείας της χώρας, στη σκιά της αποτυχημένης ανταρσίας στην οποία οδήγησε τη Wagner o Γεβγκένι Πριγκοζίν.

Με έναν από τους πιο ισχυρούς στρατηγούς της Ρωσίας, τον Σεργκέι Σουροβίκιν, γνωστό με τα παρατσούκλια «Χασάπης της Συρίας» και «Στρατηγός Αρμαγεδδών» να έχει -πιθανότατα εδώ και μέρες- συλληφθεί, λόγω του γεγονότος ότι γνώριζε για τις κινήσεις Πριγκοζίν και δεν αντέδρασε, η έρευνα συνεχίζεται σε άλλους αξιωματούχους των ρωσικών σωμάτων ασφαλείας.

Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές και bloggers αναφέρουν ότι αξιωματούχοι της FSO (οι 50.000 άνδρες της οποίας είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια του προέδρου και κρατούν το «μαύρο κουτί» για την περίπτωση διεξαγωγής πυρηνικού πολέμου) έχουν αρχίσει εδώ και μέρες τις ανακρίσεις στην στρατιωτική ηγεσία της χώρας σε επικεφαλής επιμέρους μονάδων, αλλά και σε άλλους αξιωματούχους.

General Surovikin’s whereabouts are still unclear, though @MoscowTimes says he’s been arrested. The last time we saw him was on Saturday when he appeared in this video, calling on Wagnerites to turn back. He sounds drugged or drunk. A very odd performance. (With Eng-lang subs.) pic.twitter.com/tz2r4t5cMB

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 29, 2023