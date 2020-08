Από φωτιά σε αποθήκη οι εκρήξεις στο λιμάνι (Φώτος-Βίντεο)

Μεγάλες ζημιές και σημαντικός αριθμός τραυματιών είναι το αποτέλεσμα, προσθέτει, ενώ αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης, χωρίς να διευκρινίζει από πού ή ποιων.

Fireworks explosion?! I felt like I’m dying, I still can’t believe it #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/EMTS470FOH

— Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) August 4, 2020