Απόπειρα δολοφονίας δικαστή που καταδίκασε σε θάνατο βρετανούς

Ο Ρώσος δικαστής που καταδίκασε δύο Βρετανούς σε θάνατο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε από αγνώστους στο Βουχλερίσκ του Ντονέτσκ, το βράδυ του Σαββάτου. Όπως μεταδίδει το Tass η τοπική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

«Υπήρξε απόπειρα δολοφονίας εναντίον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, Αλεξάντερ Νικουλίν», δήλωσε μέσω του Telegram ο Ντένις Πουσίλιν, ηγέτης της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ».

‼️ In #Vuhlehirsk, an attempt was made to assassinate the so-called judge of the "DNR Supreme Court," the local "Ministry of Internal Affairs" reports.

In serious condition, the collaborator is in hospital. He has gunshot wounds.

