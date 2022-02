Ατελείωτες ουρές στα ΑΤΜ της Μόσχας - Αδειάζουν μέσα σε 40 λεπτά

Φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν τεράστιες ουρές από Ρώσους πολίτες να συνωστίζονται στα ATM της πόλης για να σηκώσουν χρήματα από τα ΑΤΜ δημοσιεύονται στα social media.

Τις φωτογραφίες και τα βίντεο ανεβάζουν ξένοι ανταποκριτές αλλά και οι ίδιοι οι Μοσχοβίτες και μάλιστα κάνουν λόγο για απειλή bank run.

Οι πρώτες εικόνες είναι μέσα από εμπορικά κέντρα της πόλης, όπως η ανάρτηση του Ιρλανδού δημοσιογράφου Τζέισον Κόνραν που αφορά το Liga shopping center που βρίσκεται στο Khimki. Σύμφωνα πληροφορίες τα χρήματα εξαντλούνται μέσα σε 40 λεπτά.

The Moscow bank run: a queue for a Tinkoff ATM in the Liga shopping center in Khimki. There are about 70 people in line. Eyewitnesses say the money in the ATM runs out within 40 minutes. @bazabazon pic.twitter.com/MTMkEiCRHJ

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) February 27, 2022