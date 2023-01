Αυστραλία: Ταύρος σκότωσε τον αναβάτη του (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα τραγικό γεγονός συνέβη τη παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αυστραλία. Ο αναβάτης του ταύρου, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, αγωνιζόταν στο Κουίνσλαντ στο πρωτοχρονιάτικο ροντέο του Warwick Show and Rodeo Society όταν συνέβη το περιστατικό.

Διαγωνιζόταν στην ιππασία ταύρου για αρχάριους όταν έπεσε από τον ταύρο μπροστά σε εκατοντάδες θεατές της εκδήλωσης. Ο αναβάτης δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τη μανία του ταύρου που τον χτύπησε με τα κέρατα του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο στήθος.

Οι γιατροί και τραυματιοφορείς ανταποκρίθηκαν άμεσα και παρείχαν περίθαλψη στον αναβάτη ταύρου, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Warwick. Ωστόσο, ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματα του.

Οι διοργανωτές του ροντέο σχολίασαν το περιστατικό σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Facebook, αναφέροντας: «Με μεγάλη θλίψη, η Warwick Show and Rodeo Society Inc επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός διαγωνιζόμενου στο Novice Bull Ride στο πρωτοχρονιάτικο ροντέο μας του 2022. Η Οργανωτική Επιτροπή του Warwick Show and Rodeo Society Inc εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του διαγωνιζόμενου».

