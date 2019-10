Αυτές είναι οι κυρώσεις των ΗΠΑ προς Τουρκία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» που διεξάγει η Άγκυρα στην βορειοανατολική Συρία.

Όπως αναφέρει σε δήλωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει σύντομα ένα εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή κυρώσεων στην Άγκυρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τερματίζει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την τουρκική πλευρά και, παράλληλα, ανήγγειλε αύξηση έως και 50% στους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα από την Τουρκία.

«Θα εκδόσω σύντομα ένα Εκτελεστικό Διάταγμα με το οποίο θα εγκρίνω την επιβολή κυρώσεων κατά τωρινών και παρελθοντικών αξιωματούχων της τουρκικής κυβέρνησης και κατά όποιων ατόμων συμβάλουν στις αποσταθεροποιητικές κινήσεις της Τουρκίας στην βορειοανατολική Συρία. Οι δασμοί στον χάλυβα θα αυξηθούν στο 50%, επίπεδο στο οποίο ήταν πριν από τη μείωση του Μαΐου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν άμεσα τις διαπραγματεύσεις, που γίνονται από το υπουργείο Εμπορίου, για μία συμφωνία ύψους 100 δισεκατομμύριων δολαρίων με την Τουρκία», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Τραμπ.

O πλανητάρχης κάνει λόγο για «ισχυρές, επιπρόσθετες κυρώσεις», που θα στοχοθετούν όσους «ενδέχεται να εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμποδίζουν την κατάπαυση πυρός, εμποδίζουν εκτοπισμένα άτομα από το να επιστρέψουν στα σπίτια τους, επαναπατρίζουν με τη βία πρόσφυγες ή απειλούν την ειρήνη, ασφάλεια ή σταθερότητα της Συρίας».

Μεταξύ των κυρώσεων που αναφέρει ο Τραμπ είναι «το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και η απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες».

