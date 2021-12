Αυτή είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο -ΒΙΝΤΕΟ

O 70ός διαγωνισμός ομορφιάς «Μις Υφήλιος 2021» πραγματοποιήθηκε χθες στο Εϊλάτ του Ισραήλ και την πρώτη θέση κατέκτησε η καλλονή από την Ινδία Χαρνάαζ Σάντου. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας Σοφία Αραπογιάννη δεν κατάφερε να μπει στο top 16 του διαγωνισμού ομορφιάς.

Ποια είναι η ομορφότερη γυναίκα του πλανήτη

Η 21χρονη Χαρνάαζ Σάντου έχει ύψος 1,76 μ. και είναι η τρίτη Ινδή που κατακτά το στέμμα της «Miss Universe» στην ιστορία του διαγωνισμού. Η Σουσμίτα Σεν είχε βγει νικήτρια το 1994 και έξι χρόνια αργότερα, η Λάρα Ντούτα.

Στις πρώτες της δηλώσεις η καλλονή από την Ινδία είπε πως ότι καταφέρνει το κάνει γιατί πιστεύει στον εαυτό της και τις δικές της δυνάμεις. Μάλιστα προέτρεψε τον κόσμο να κάνει το ίδιο και να μην ασχολείται με ασήμαντα πράγματα.

Το top 5

Τη δεύτερη θέση στο διαγωνισμό κατέκτησε η Νάντια Φερέιρα από την Παραγουάη και την τρίτη η Λαλένα Μσουάνε από τη Νότια Αφρική. Το top 5 έκλεισε με τις υποψήφιες από την Κολομβία (Βαλέρια Άγιος) και τις Φιλιππίνες (Μπεατρίς Γκόμεζ).

Ποια είναι η Σοφία Αραπογιάννη

Η Σοφία Αραπογιάννη είναι μόλις 22 ετών, με καταγωγή από το πανέμορφο νησί της Ιθάκης, και σπουδάζει εμποροπλοίαρχος στη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού. Το μοντέλο μιλάει δύο γλώσσες (Αγγλικά και Ισπανικά), έχει ύψος 1,74 μ. και είναι 50 κιλά.

Το διαγωνισμό «Miss Universe», η χώρα μας έχει κερδίσει μια φορά το στέμμα και αυτή ήταν το 1964 με την Κορίνα Τσοπέη. Επίσης, εκπρόσωπός μας έχει βρεθεί άλλες τρεις φορές στο top 5: η Νταίζη Μαυράκη (β' αναπληρωματική, 1952), η Τίνα Ρούσσου (γ' αναπληρωματική, 1982) και η Εβελίνα Παπαντωνίου (α' αναπληρωματική, 2001).

FINAL STATEMENT: India. #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/wwyMhsAyvd

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021