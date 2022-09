Βασιλιάς Κάρολος Γ'-Ένας «πράσινος» μονάρχης σε έναν γκρίζο κόσμο

«Η βασίλισσα πέθανε ειρηνικά στο Μπαλμόραλ σήμερα το απόγευμα. Ο βασιλιάς και η βασιλική σύζυγος θα παραμείνουν στο Μπαλμόραλ σήμερα το απόγευμα και θα επιστρέψουν στο Λονδίνο αύριο». Με αυτό το σύντομο tweet, ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας σηματοδότησε μια από τις κορυφαίες στιγμές της βρετανικής μοναρχίας, την αλλαγή σκυτάλης τον 21ο αιώνα, λίγες ώρες από την γνωστοποίηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

