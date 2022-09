Βασίλισσα Ελισάβετ: Αναμονή 14 ωρών για το «ύστατο χαίρε»

Οι πόρτες, πάντως, στο Southwark Park, στο κεντρικό Νοτιοανατολικό Λονδίνο, έκλεισαν νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι κόσμος μπορούσε να ακολουθήσει την ουρά για να φτάσει στον χώρο όπου βρίσκεται το φέρετρο της Ελισάβετ Β'. Η αναμονή για να μπει κανείς στο Ουέστμινστερ Χολ υπολογίζεται ακόμη και στις 14 ώρες.

Αποφασίστηκε, νωρίτερα, από την κυβέρνηση να αποτραπεί καποια στιγμή η είσοδος στην ουρά για έξι ώρες. Αποτέλεσμα των σχεδίων αυτών, να επικρατεί σύγχυση σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με τη διαδικασία για το λαϊκό προσκύνημα.

Σε μια ενημέρωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού, ανέφερε ότι το πάρκο Southwark, όπου τελειώνει επίσημα η ουρά για το Ουέστμινστερ, είχε «φτάσει στο πικ της χωρητικότητάς του» και η είσοδος θα «διακοπτόταν για τουλάχιστον έξι ώρες».

