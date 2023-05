Βελιγράδι: Λίστα με στόχους είχε φτιάξει ο 14χρονος που σκότωσε 9 άτομα σε δημοτικό

Σε ψυχιατρική κλινική θα μεταφερθεί ο 14χρονος δράστης της πολύνεκρης επίθεσης στο σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» του Βελιγραδίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Σερβίας, ενώ στη χώρα έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος αρχής γενομένης από την Παρασκευή 5 Μαΐου.

Ο Κόστα Κετσμάνοβιτς, που φαίνεται ότι είχε προσχεδιάσει την επίθεσή του και είχε γράψει σε χαρτί τα ονόματα όλων των μαθητών που επρόκειτο να σκοτώσει, επέδειξε απάθεια μετά το μακελειό που προκάλεσε. Ο 14χρονος φοιτούσε στο σχολείο οπου διέπραξε την επίθεση, όπου οι μαθητές κυμαίνονται από έξι έως 15 ετών. Επειδή είναι ανήλικος, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις, δήλωσε η εισαγγελία του Βελιγραδίου. Οι κοινωνικές υπηρεσίες θα καθορίσουν τι θα του συμβεί.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, ο ανήλικος εισέβαλε σε τάξη και άνοιξε πυρ με δύο όπλα του πατέρα του και σκότωσε οκτώ συμμαθητές και έναν σχολικό φύλακα, τραυματίζοντας άλλους έξι μαθητές και έναν δάσκαλο και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία. Οι αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα, ενώ εκτός από τον 14χρονο έχουν συλληφθεί και η μητέρα του και ο πατέρας του.

Ο διοικητής της αστυνομικής διεύθυνσης Βελιγραδίου Βεσέλιν Μίλιτς, σε συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι η επίθεση στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» ήταν προσχεδιασμένη από τον έφηβο δράστη. Πρώτα πυροβόλησε από απόσταση μάλιστα 14 μέτρων τον φύλακα του σχολείου, κάτι που φανερώνει μεγάλη εξοικείωση με τη χρήση όπλων, και στη συνέχεια τρεις μαθήτριες που βρίσκονταν στον διάδρομο.

Στο σπίτι του δράστη βρέθηκε κατάλογος με τα ονόματα των μαθητών που ήθελε να σκοτώσει, όπως επίσης και της καθηγήτριας της Ιστορίας που χαροπαλεύει.

Βρέθηκε και σχεδιάγραμμα του σχολείου. O δράστης επέλεξε να κάνει χθες την επίθεση επειδή η τάξη του, τη δεύτερη ώρα, είχε το μάθημα της Ιστορίας και η αίθουσα όπου γίνεται η διδασκαλία βρίσκεται πολύ κοντά στην είσοδο.

Τα δύο όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του ανηλίκου ήταν του πατέρα του και είχαν νόμιμη άδεια. Στην επίθεση τα χρησιμοποίησε με τρεις γεμιστήρες που ήταν γεμάτοι από 15 σφαίρες ο καθένας.

Ο διοικητής της αστυνομίας ανέφερε ότι ο έφηβος δράστης χρησιμοποίησε το πιστόλι του πατέρα του 9 χιλιοστών και ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης άλλαξε τρεις γεμιστήρες. Περιγράφοντας την επίθεση ανέφερε ότι ο δράστης αρχικά πυροβόλησε τον φύλακα στην είσοδο του σχολείου τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Στη συνέχεια πυροβόλησε και σκότωσε τις δύο μαθήτριες που ήταν επιμελήτριες στον προθάλαμο του κτιρίου, άλλαξε γεμιστήρα και εισήλθε στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας και αφού πυροβόλησε την καθηγήτρια άνοιξε πυρ κατά των συμμαθητών του. Βγήκε στο προαύλιο του σχολείου όπου βρίσκονταν μαθητές μικρότερων τάξεων, άλλαξε ξανά γεμιστήρα, αλλά επενέβη η αστυνομία και τον ακινητοποίησε.

Ένας μαθητής περιέγραψε τον δράστη ως έναν «ήσυχο τύπο» που είχε καλούς βαθμούς. «Δεν ήταν τόσο ανοιχτός με όλους. Σίγουρα δεν περίμενα να συμβεί αυτό», είπε.

Ο φρουρός ασφαλείας σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να σταματήσει την επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, Μίλαν Νεντέλικοβιτς.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μετά την ένοπλη επίθεση στο δημοτικό σχολείο στο Βελιγράδι, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 9 ανθρώπων, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την αιτία του συμβάντος και τις ευθύνες μας ως προς αυτό και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα μας ξανασυμβεί», είπε ο Βούτσιτς επισημαίνοντας ότι ο αριθμός τέτοιων περιπτώσεων έχει αυξηθεί παγκοσμίως. «Δεν βιαστήκαμε να κάνουμε δήλωση γιατί προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τα λάθη του συστήματος και τις ευθύνες μας ως προς αυτό. Δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τα νεκρά παιδιά" ανέφερε ο πρόεδρος της Σερβίας και σημείωσε ότι ο 14χρονος θα νοσηλευτεί σε νευροψυχιατρική κλινική.

«Από αυτήν τη στιγμή, το αγόρι βρίσκεται σε ένα ειδικό μέρος και θα μεταφερθεί σε ειδικευμένο τμήμα ψυχιατρικής κλινικής», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους και πρόσθεσε ότι ο δράστης προερχόταν από σεβαστή οικογένεια, καθώς ο πατέρας του ήταν γιατρός.

Ο κόσμος άφησε λουλούδια και άναψε κεριά έξω από το σχολείο.

Οι μαζικοί πυροβολισμοί είναι εξαιρετικά σπάνιοι στη Σερβία και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Στον τελευταίο μαζικό πυροβολισμό, ένας βετεράνος του πολέμου των Βαλκανίων το 2013 σκότωσε 13 ανθρώπους σε ένα χωριό της κεντρικής Σερβίας.

Οι ειδικοί, ωστόσο, έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα για τον κίνδυνο που εγκυμονεί ο μεγάλος αριθμός όπλων στη χώρα μετά τους πολέμους της δεκαετίας του 1990.

