Βγάζει ξανά για έρευνες το Oruc Reis η Τουρκία - Νέα navtex

Στέλνει ξανά το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis σε περιοχή κοντά στο Καστελλόριζο η Τουρκία, όπως μεταδίδουν αυτή την ώρα τα τουρκικά ΜΜΕ.

Οι Τούρκοι λοιπόν εξέδωσαν νέα Navtex με την οποία δεσμεύουν για έρευνες συγκεκριμένη περιοχή από το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, μέχρι το βράδυ της 22ας Οκτωβρίου.

H νέα Navtex για το Oruc Reis:

TURNHOS N/W : 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)

TURNHOS N/W : 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N - 028 00.13 E

35 34.83 N - 028 28.78 E

35 36.77 N - 028 28.77 E

35 59.87 N - 029 22.85 E

35 59.87 N - 029 34.20 E

35 59.92 N - 029 59.75 E

35 42.52 N - 030 04.35 E

34 49.53 N - 028 00.07 E

35 09.32 N - 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Πάντως αργά το βράδυ της Κυριακής, το Oruc Reis βρισκόταν αγκυροβολημένο στο Λιμάνι της Αττάλειας όπως μπορείτε να δείτε και στον χάρτη από το Marine Traffic.