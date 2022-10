Βίντεο από Κριμαία: Η στιγμή της έκρηξης στη γέφυρα του Κερτς

Τη στιγμή της πολύ ισχυρής έκρηξης στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς, που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας δείχνει κάμερα ασφαλείας.

Η ώρα είναι 6:02 λεπτά, όταν στο οδικό τμήμα της γέφυρας βρίσκονται αυτοκίνητα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, μέχρι που κάποια στιγμή εκδηλώνεται έκρηξη σε παγιδευμένο φορτηγό.

>>> Διαβάστε επίσης: Ουκρανία: Iσχυρή έκρηξη στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς (Βίντεο) <<<

Στα πλάνα εκτός από το φορτηγό, από το οποίο φαίνεται ότι προήλθε η έκρηξη, περνά και ένα άλλο αυτοκίνητο. Άγνωστο παραμένει αν υπάρχουν θύματα.

Για όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά μιλά η Ρωσία

Στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά αποδίδει η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή την πυρκαγιά στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς. Η γέφυρα ήταν μόνον η αρχή έγραψε στο twitter ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μιχαήλ Ποντόλιακ, που δημοσίευσε και φωτογραφία με τμήμα του οδικού άξονα της γέφυρας να έχει βυθιστεί. Ήδη, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, πολλοί στη Ρωσία μιλούν ευθέως για τρομοκρατική ενέργεια που θα μπορούσε να αποδοθεί στην Ουκρανία.

Η γέφυρα έχει τόσο συμβολική όσο και στρατηγική σημασία, καθώς συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας. Η κατασκευή της ήταν κοστοβόρα και έγινε κατ’ εντολή του Βλαντίμιρ Πούτιν που έκανε και προσωπικά τα εγκαίνια το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της Κριμαίας. Στην παρούσα φάση διευκολύνει τη μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού υλικού στις δυνάμεις που επιχειρούν στην Ουκρανία.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022