Βίντεο απο την ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στην Ισπανία

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ένα εργοστάσιο χημικών στην ισπανική πόλη Ταραγόνα.

Στο σημείο έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά και οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες που ζουν στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους, μέχρι να διαπιστωθεί εάν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σημειώνουν πως στο σημείο έχουν σταλεί οκτώ ομάδες της Πυροσβεστικής για να κατασβέσουν τη φωτιά.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το πόσο μεγάλη είναι η έκταση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο, αλλά και τα πυκνά, μαύρα σύννεφα που έχουν σκεπάσει τον ουρανό.

#Breaking: Just in - Major explosion being reported at a facility in #Tarragona in #Catalonia in #Spain. pic.twitter.com/o7uJsyyxrE

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 14, 2020