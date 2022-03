Το βράδυ η έκτακτη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για την Ουκρανία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως την Πέμπτη στις 9 το βράδυ (ώρα Κύπρου) για να εξετάσει την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία.

Η συνεδρίαση ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αλβανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, σύμφωνα με tweet από την αποστολή της Νορβηγίας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Το Τμήμα Πολιτικών και Ειρηνευτικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα ενημερώσουν για την κατάσταση πριν την έναρξη της Συνόδου ανέφερε η αποστολή της Νορβηγίας στο Twitter.

Συμφωνία με τη Ρωσία για διάνοιξη εννέα διαδρόμων εκκένωσης, μεταξύ των οποίων και από την πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Κίεβο σύμφωνα με το CNN.

📢 There will be a #SecurityCouncil meeting on the humanitarian situation in #Ukraine Thursday 17 March

The meeting was requested by US, Albania, UK, France, Ireland & Norway. We have asked for briefings by @UNDPPA @Refugees @WHO

We #StandWithUkraine️ 🇺🇦♥️ pic.twitter.com/eR5VihlcCq

— NorwayUN (@NorwayUN) March 16, 2022