Βρετανία: Δεν λήγει το lockdown - Τι θα γίνει με το Πάσχα

Είναι πολύ νωρίς για να λήξει το lockdown, επεσήμανε στην καθιερωμένη ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντομινίκ Ραμπ και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα ανακοίνωση επί του θέματος μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ο Ντομινίκ Ραμπ, που εκτελεί χρέη πρωθυπουργού, λόγω της ανάρρωσης του Μπόρις Τζόνσον στην εντατική, δήλωσε ότι στο στάδιο αυτό η κυβέρνηση συνεχίζει να συγκεντρώνει πληροφορίες για να διαπιστώσει τα αποτελέσματα των μέτρων του lockdown και της κοινωνικής αποστασιοποίησης, αλλά όπως είπε «είναι πολύ νωρίς για να πούμε οριστικά εάν λειτουργούν» και ότι τα μέτρα «θα πρέπει να μείνουν ως έχουν μέχρι τα στοιχεία να δείξουν ότι έχουν περάσει πέρα από την κορύφωση».

