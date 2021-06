Βρετανία: «Κατέρρευσε» το μπροστινό μέρος της British Airways

Πανικός επικράτησε στο αεροδρόμιο του Heathrow στο Λονδίνο το πρωί της Παρασκευής, όταν το μπροστινό μέρος ενός φορτηγού αεροσκάφους της British Airways «κατέρρευσε» ξαφνικά και «κάθισε» στο έδαφος, μέσα σε αεροδιάδρομο, λίγο πριν αναχωρήσει για Φρανκφούρτη.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το αεροσκάφος Boeing 787-8 Dreamliner της βρετανικής εταιρείας, είχε φτάσει στο Λονδίνο από τη Μόσχα στις 16 Ιουνίου με την πτήση #BA881, ενώ τη στιγμή της «κατάρρευσης» δεν υπήρχαν επιβάτες μέσα σε αυτό.

«Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια και εξετάζουμε το ζήτημα» δήλωσε εκπρόσωπος της British Airways.

BA 787-8 G-ZBJB nose wheel collapsed on stand at Heathrow this morning. Was getting ready to operate a cargo flight to Frankfurt. No injuries, only to the plane. 👀 pic.twitter.com/lCa94p1g2g

— Train&PlaneHub (@Train_PlaneHub) June 18, 2021