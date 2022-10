Βρετανία: Νεκρός 18χρονος που φρουρούσε το φέρετρο της βασίλισσας

Ένας στρατιώτης που συμμετείχε στην πομπή που φρουρούσε το φέρετρο στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ, καθώς μεταφερόταν σε άμαξα από το Αβαείο του Ουέστμινστερ, εντοπίστηκε νεκρός.

Πρόκειται για τον 18χρονο στρατιώτη Τζακ Γουίλιαμς και την είδηση την γνωστή η ίδια η μητέρα του.

Guardsman, 18, who walked alongside the Queen's coffin during her funeral procession is found dead https://t.co/y9GUKR2I01

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 30, 2022