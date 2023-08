Βρετανία: Σε «λανθασμένα εισερχόμενα δεδομένα» η ευθύνη για κατάρρευση του συστήματος

Σε επιβεβαίωση της... θεωρίας του χάους καταλήγουν οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στη Μεγάλη Βρετανία. Αν μια πεταλούδα μπορεί λοιπόν ανοίγοντας τα φτερά της στην Κίνα να προκαλέσει καταιγίδα στην Αμερική, φαίνεται πως μία μόνο λάθος εισερχόμενη πληροφορία -ένα σχέδιο πτήσης για την ακρίβεια- ήταν αρκετό για να κρασάρουν οι αερομεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους σε αεροσκάφη, να κοιμούνται στα πατώματα αεροδρομίων και να περιμένουν μέρες για να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας της Μεγάλης Βρετανία η εκτεταμένη διακοπή πτήσεων προκλήθηκε από εισερχόμενα δεδομένα πτήσεων, από ένα σχέδιο πτήσης που τα συστήματά της δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν! Οι ίδιες πηγές απορρίπτουν το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης, λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις». Σε κάθε περίπτωση, όμως, το περιστατικό θα διερευνηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

