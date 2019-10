Brexit: Αλαλούμ με δύο επιστολές Τζόνσον σε Τουσκ

Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί το «εγχειρίδιο Τραμπ» στην πολιτική του - Θα εξετάσουμε το αίτημα απαντά ο Τουσκ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έστειλε μια ανυπόγραφη επιστολή προς τον Ντόναλντ Τουσκ ζητώντας μια νέα αναβολή του Brexit, αλλά και μια άλλη επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την οποία δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την αναβολή αυτή, δήλωσε μια κυβερνητική πηγή.

Ο Τζόνσον ήταν υποχρεωμένος από έναν νόμο, που ψήφισε η βρετανική Βουλή τον προηγούμενο μήνα, να ζητήσει από την ΕΕ μια παράταση του Brexit έως τις 31 Ιανουαρίου, καθώς οι βουλευτές ματαίωσαν το Σάββατο την προσπάθειά του να περάσει την συμφωνία του για το διαζύγιο με το μπλοκ.

Η κυβερνητική πηγή ανέφερε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός έστειλε συνολικά τρεις επιστολές στον Τουσκ: Ένα αντίγραφο του κειμένου αυτού του νόμου (γνωστός ως νόμος Μπεν), ένα διαβιβαστικό σημείωμα από τον αντιπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια τρίτη επιστολή στην οποία δηλώνει ότι δεν θέλει μια αναβολή.

"Κατέστησα σαφές από τότε που ανέλαβα πρωθυπουργός και κατέστησα σαφές ξανά σήμερα στο Κοινοβούλιο την άποψή μου και τη θέση της κυβέρνησης ότι μια νέα παράταση θα βλάψει τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ευρωπαίων εταίρων μας και τη μεταξύ μας σχέση", έγραψε ο Τζόνσον στην τρίτη του επιστολή, που δημοσίευσε στο twitter ο ανταποκριτής της Financial Times στις Βρυξέλλες.

Στην επιστολή αυτή παράλληλα ο ηγέτης των Τόρις τόνισε ότι είναι βέβαιος πως η διαδικασία έγκρισης της νομοθεσίας για το Brexit από τη βρετανική Βουλή θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου (σ.σ. την τωρινή προθεσμία).

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε ότι έλαβε το αίτημα του Μπόρις Τζόνσον. "Θα ξεκινήσω τώρα τις διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες για το πως θα αντιδράσουμε", τόνισε με tweet του ο Τουσκ.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019