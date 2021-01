Brexit: Η Βρετανία ακολουθεί πλέον το δικό της δρόμο

Μετά από 48 χρόνια θυελλώδους σχέσης, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε στις 11:00 τοπική ώρα, ή 1:00 τα ξημερώματα Πρωτοχρονιάς, ώρα Ελλάδας, από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ολοκληρώνοντας την ιστορική ρήξη του με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Βρετανία επισήμως αποχώρησε στις 31 Ιανουαρίου 2020 αλλά επωφελήθηκε από τη λεγόμενη «μεταβατική περίοδο» για να μετριάσει το σοκ. Με την Πρωτοχρονά έληξε η μεταβατική περίοδος που είχε οριστεί με τη Συμφωνία Αποχώρησης στις αρχές του 2020.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε «απίστευτη στιγμή» την έξοδο της χώρας του από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, διαβεβαιώνοντας ότι η Βρετανία θα παραμείνει «ανοιχτή, γενναιόδωρη και εξωστρεφής».

«Είναι μια απίστευτη στιγμή. Έχουμε την ελευθερία μας στα χέρια μας και επαφίεται σ’ εμάς να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο» ανέφερε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

«Πιστεύω ότι το συντριπτικό ένστικτο του λαού αυτής της χώρας θα είναι να ενωθεί σε ένα Ηνωμένο Βασίλειο όπου η Αγγλία, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία θα εργάζονται από κοινού για να εκφράσουν τις αξίες μας σε όλον τον κόσμο» εκτίμησε ο συντηρητικός πρωθυπουργός και εκ των πρωτεργατών του Brexit.

Και αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι «ανοιχτό, γενναιόδωρο, εξωστρεφές, διεθνιστικό και υπέρ των ελεύθερων συναλλαγών», πρόσθεσε.

BREAKING: The #Brexit transition period has ended with a new post-Brexit trade deal between the UK and EU coming into force.@SamCoatesSky has the latest from Downing St 👇

Read more: https://t.co/yET2RPsdqi pic.twitter.com/nxWhDx7EQR

— Sky News (@SkyNews) December 31, 2020