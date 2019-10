Brexit: Ο ανυποχώρητος Τζόνσον, η νέα παράταση και οι διαδηλώσεις

Η νέα κοινοβουλευτική ήττα που υπέστη ο Βρετανός πρωθυπουργός, δεν φαίνεται να τον πτόησε καθώς επιμένει πως δεν θα ζητήσει παράταση για το Brexit από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά την τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα και του υπαγορεύει να κάνει ακριβώς αυτό.

Η ευκαιρία για μία κρίσιμη ψηφοφορία για τη συμφωνία του Brexit πέρασε, δυστυχώς, δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας για την τροπολογία Λέτουιν, που ζητά την ενεργοποίηση της αποχώρησης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της νομοθεσίας για την έξοδο από την ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν απογοητεύεται από το αποτέλεσμα και συνεχίζει με την πεποίθηση ότι το καλύτερο για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ είναι η αποχώρηση στις 31 Οκτωβρίου.

«Δεν θα διαπραγματευτώ με την ΕΕ μία καθυστέρηση και ούτε ο νόμος με υποχρεώνει να το κάνω», είπε χαρακτηριστικά και ανακοίνωσε ότι η νομοθεσία για την αποχώρηση θα τεθεί στο κοινοβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε ελπίζει ότι οι βουλευτές θα αποδεχτούν τη συμφωνία του με «σημαντικό αριθμό».

«Εξακολουθώ να προτείνω αυτή τη συμφωνία στη Βουλή», κατέληξε.

Ο Τζόνσον, ωστόσο, θα πρέπει μέχρι στις 11:00 μ.μ. (τοπική ώρα) να αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία επιστολή, με την οποία θα ζητά την παράταση του «διαζυγίου». Εκπρόσωπος της κυβέρνησης, σύμφωνα με το CNNi, σημείωσε ότι η κυβέρνηση «υπακούει στους νόμους», δεν γνωστοποίησε όμως εάν θα δημοσιευτεί το περιεχόμενο της επιστολής.

Ο υπουργός Τζέικομπ Ρις Μογκ, αρμόδιος για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο, σημείωσε πως τη Δευτέρα θα γίνει μία ψηφοφορία επί του Brexit, ωστόσο, υπήρξαν αντιδράσεις με πρώτο τον Τζον Μπέρκοου, ο οποίος σημείωσε πως κάτι τέτοιο αντίκεται στην υπερψήφιση της τροπολογίας για παράταση.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Μπέρκοου δήλωσε ότι θα αποφασίσει τη Δευτέρα αν θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να προτείνει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για τη συμφωνία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον σχετικά με το Brexit. Υπάρχει ένας κανόνας στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον οποίο ένα ερώτημα δεν μπορεί να τίθεται δύο φορές στη διάρκεια της ίδιας συνόδου.

«Θα το σκεφθώ και θα δώσω αυτή που ελπίζω να είναι μια πλήρως μελετημένη απόφαση για το θέμα αυτό τη Δευτέρα», είπε, χαρακτηριστικά, ο Μπέρκοου.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα δείχνει τη βούληση του σώματος και ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει τώρα να συμμορφωθεί με τον νόμο (που του υπαγορεύει να ζητήσει παράταση στο Brexit) και να σταματήσει να εκβιάζει τους βουλευτές με την απειλή μιας εξόδου χωρίς συμφωνία. Κάλεσε, επίσης, τον Μπόρις Τζόνσον να ξανασκεφτεί τη δήλωσή του ότι δεν πρόκειται να ζητήσει μία παράταση.

Ο πρώην Συντηρητικός βουλευτής, Όλιβερ Λέτουιν, που πρότεινε την τροπολογία που ενέκρινε η Βουλή σήμερα, δήλωσε ότι θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας με την πρόθεση το ΗΒ να αποχωρήσει από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου, και ότι τώρα μπορεί να το κάνει με την βεβαιότητα ότι εάν δεν περάσει έγκαιρα η νομοθεσία της αποχώρησης, η Βρετανία δεν θα φύγει με άτακτο τρόπο.

Ενημέρωση ζητά η Κομισιόν

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της υπερψήφισης της τροπολογίας για την παράταση, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μίνα Αντρέεβα, σχολίασε μέσω Twitter πως η Κομισιόν λαμβάνει υπόψιν της την υπερψήφιση της τροπολογίας Λέτουιν και το γεγονός ότι δεν διεξήχθη τελικά η ψηφοφορία επί της Συμφωνίας Αποχώρησης.

«Τώρα θα πρέπει η βρετανική κυβέρνηση να μας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα το συντομότερο δυνατό», σημείωσε η Αντρέεβα.

Μαζικές διαδηλώσεις για νέο δημοψήφισμα

Την ώρα που το Κοινοβούλιο συνεδρίαζε, εκατοντάδες χιλιάδες Βρετανοί συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό Λονδίνο ζητώντας να διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα για το Brexit και πανηγύρισαν όταν έγινε γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την παράταση.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα από άλλες περιοχές της Βρετανίας για να παραστούν σε αυτήν τη συγκέντρωση.

Το πλήθος κατέκλυσε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας. Χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά να ξεκινήσουν την πορεία από το Χάιντ Παρκ, την ώρα που άλλοι είχαν ήδη φτάσει στο κοινοβούλιο.

«Είμαι θυμωμένος γιατί δεν εισακουόμαστε. Σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο λαός θέλει να παραμείνουμε στην ΕΕ. Αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε φωνή», είπε η 56χρονη Χάνα Μπάρτον, παραγωγός μηλίτη από την κεντρική Αγγλία, που ήταν τυλιγμένη σε μια σημαία της ΕΕ. «Πρόκειται για μια εθνική καταστροφή εν αναμονή και θα καταστρέψει την οικονομία», πρόσθεσε.

Σε κάποια από τα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές, συνέκριναν το Brexit με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Ορισμένοι φορούσαν παράξενες στολές – ένας μάλιστα είχε ντυθεί μπανάνα και κρατούσε ένα πλακάτ με το σύνθημα «Είμαστε ώριμοι για αλλαγή».

Δεν έλειψαν και τα ομοιώματα που σάρκαζαν κάποιους πολιτικούς, όπως τον Τζόνσον και τον σύμβουλό του, τον Ντόμινικ Κάμινγκς. Μια ομάδα διαδηλωτών έψαλλε τον ύμνο της ΕΕ, την «Ωδή στη Χαρά».

Ο Τζέιμς ΜακΓκρόρι, ο διευθυντής της εκστρατείας People's Vote που οργάνωσε την πορεία, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη της την οργή των φιλοευρωπαίων πολιτών και να οργανώσει ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την παραμονή της χώρας στην ΕΕ. «Αυτή η νέα συμφωνία δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία υποσχέθηκαν στον λαό και κατά συνέπεια ο κόσμος δικαιούται μια νέα ευκαιρία για να εκφραστεί», σημείωσε.

