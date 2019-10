Brexit: Oι βουλευτές υπερψήφισαν την τροπολογία Λέτουιν

Η τροπολογία Λέτουιν προβλέπει ότι ακόμη και εάν το κοινοβούλιο εγκρίνει τη νέα συμφωνία, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, θα πρέπει να ζητήσει παράταση του Brexit μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθεσία για την αποχώρηση και από τα δύο σώματα της Βουλής.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα πρέπει να ζητήσει παράταση μέχρι να πετύχει συναίνεση για τη συμφωνία εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μπόρις Τζόνσον, αντιδρώντας στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, δήλωσε ότι δεν θα διαπραγματευτεί παράταση με τις Βρυξέλλες και ότι η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για έξοδο από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου, με τη συμφωνία του ή χωρίς καθόλου συμφωνία.

«Το καλύτερο για το Ηνωμένο Βασίλειο και για ολόκληρη την Ευρώπη είναι να εγκαταλείψουμε (σ.σ. την Ένωση) με αυτή τη νέα συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

MPs have decided by 322 votes to 306 to amend the Government’s approval motion. #BrexitVote pic.twitter.com/4b0y3rF71F

— UK House of Commons (@HouseofCommons) October 19, 2019