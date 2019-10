Brexit: Οι ψηφοφορίες, το αίτημα παράτασης και οι πρόωρες εκλογές

Την αναστολή της εξέτασης της συμφωνίας για το Brexit έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει αν θα προσφέρει μια παράταση της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από το μπλοκ, πέραν της 31ης Οκτωβρίου, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Είχε προηγηθεί η ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων, κατά την οποία οι Βρετανοί βουλευτές άναψαν μεν ένα πρώτο «πράσινο φως» για τη συμφωνία εξόδου του Μπόρις Τζόνσον με 329 ψήφους υπέρ έναντι 299 κατά, καταψήφισαν, ωστόσο στη συνέχεια την εσπευσμένη εξέταση του νομοσχεδίου. Ο Βρετανός πρωθυπουργός «πετάει πλέον το μπαλάκι» στους Ευρωπαίους, λέγοντας πως η ΕΕ θα πρέπει τώρα να αποφασίσει πως θα απαντήσει στο αίτημα του Κοινοβουλίου για αναβολή.

Πιο συγκεκριμένα, 322 βουλευτές είπαν «όχι» στο χρονοδιάγραμμα τριών ημέρων για συζήτηση και έγκρισης της νομοθεσίας που είχε προτείνει η κυβέρνηση.

Και μπορεί ο Τζόνσον μετά την ψηφοφορία να επαίνεσε τους βουλευτές οι οποίοι «αγκάλιασαν» τη συμφωνία, η ήττα, ωστόσο που υπέστη σε ό,τι αφορά την εξέταση του νομοσχεδίου, θα μπορούσε να «τινάξει» ολόκληρη τη διαδικασία στον αέρα, με το ενδεχόμενο η χώρα να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές να είναι πιθανό.

«Θα μιλήσω στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις προθέσεις μας. Μέχρι να καταλήξουν σε μια απόφαση, θα παύσω αυτό το νομοσχέδιο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, η πολιτική μας παραμένει πως δεν πρέπει να υπάρξει αναβολή», τόνισε ο Τζόνσον αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών.

Ο Τζόνσον τόνισε πως το χρονοδιάγραμμα θα ήταν μια εγγύηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρούσε στις 31 Οκτωβρίου με μια συμφωνία.

Ο Τζόνσον έχει πλέον μία εβδομάδα μπροστά του για να εξετάσει τις επιλογές του και να αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του, αν θέλει να εκπληρώσει την υπόσχεσή του για πραγματοποίηση του Brexit στις 31 Οκτωβρίου.

Αμέσως μετά την απόρριψη του χρονοδιαγράμματος του Brexit, o Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε πως το κοινοβούλιο αρνήθηκε να συζητήσει ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα σε τόσο στενό χρονικό πλαίσιο και χωρίς καμία προειδοποίηση και ανάλυση του οικονομικού αντίκτυπου του νομοσχεδίου.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής των Εργατικών ζήτησε από τον Μπόρις Τζόνσον να συνεργαστεί με όλους τους βουλευτές, όλων των κομμάτων, για να υπάρξει μια συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα.

Τουσκ: Συζητά το αίτημα αναβολής του Brexit

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πως έπειτα από την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να θέσει σε αναστολή την νομοθετική διαδικασία για το Brexit, θα προτείνει στους 27 ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ να αποδεχθούν το αίτημα της Βρετανίας για μια νέα αναβολή της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

«Σε συνέχεια της απόφασης του Μπόρις Τζόνσον να παύσει την διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης, και για να αποφευχθεί ένα Brexit χωρίς συμφωνία, θα προτείνω στους 27 ηγέτες της ΕΕ να αποδεχθούν το βρετανικό αίτημα για μια παράταση. Για αυτό θα προτείνω μια γραπτή διαδικασία», τόνισε ο Τουσκ με tweet του.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 22, 2019