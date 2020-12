Brexit: Σε εμπορική συμφωνία κατέληξαν ΕΕ και Μεγάλη Βρετανία

Η λογική επικράτησε και έτσι Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεγάλη Βρετανία κατέληξαν στην πολυπόθητη εμπορική συμφωνία, η οποία φέρνει πιο κοντά ένα Brexit που θα καθορίζεται από συγκεκριμένους όρους σε φλέγοντα ζητήματα.

Σαρλ Μισέλ: Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, η καλύτερη συμφωνία με τον γείτονα, φίλο και σύμμαχό μας είναι το καλύτερο αποτέλεσμα

Η ανακοίνωση ότι οι διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη δημιουργία στενής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και συμπλήρωσε:

«Ευχαριστούμε την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ για τις ακούραστες προσπάθειές τους».

«Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, η καλύτερη συμφωνία με τον γείτονα, φίλο και σύμμαχό μας είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ επέδειξε ενότητα και αποφασιστικότητα στις διαπραγματεύσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε την ίδια ενότητα» τόνισε ο Σαρλ Μισέλ.

Επισήμανε ότι «αυτές ήταν πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Τώρα είναι η ώρα για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλύσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών, προτού δώσουν το πράσινο φως»

Watch live: The UK and the EU have agreed a post-Brexit trade deal. Follow live #Brexit deal analysis: https://t.co/vc6gL2OrFO https://t.co/JPEqyZbniM

— Sky News (@SkyNews) December 24, 2020