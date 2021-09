COVID: Η J&J προτείνει αναμνηστική δόση

Μια αναμνηστική δόση αυξάνει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά της Covid-19, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα ο φαρμακευτικός όμιλος.

Το σκεύασμα της J&J σχεδιάστηκε στην αρχή ως ένα μονοδοσικό εμβόλιο. Αλλά με μια δεύτερη δόση που χορηγείται σχεδόν δύο μήνες (56 ημέρες) μετά την πρώτη, τα επίπεδα των αντισωμάτων που παρατηρούνται "τετραπλασιάζονται έως εξαπλασιάζονται", σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρίας.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά των συμπτωματικών κρουσμάτων της νόσου τουλάχιστον 14 ημέρες μετά τη χορήγηση αυτής της αναμνηστικής δόσης ήταν τότε 75%, και 100% κατά των σοβαρών κρουσμάτων, σύμφωνα με τα δεδομένα κλινικής δοκιμής που πραγματοποιήθηκε σε αρκετές χώρες, σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

Στις ΗΠΑ, η αποτελεσματικότητα κατά των συμπτωματικών κρουσμάτων (μέτρια έως σοβαρά) ανερχόταν στο 94% με αυτή την αναμνηστική δόση.

New data show that a booster shot of our #COVID19 vaccine increases protection and is generally well-tolerated. https://t.co/ulXdJM3zhE

The Janssen COVID-19 Vaccine has not been approved/licensed by FDA. https://t.co/Xnh5QY9N5o pic.twitter.com/Ibgufro5Ih

— Johnson & Johnson (@JNJNews) September 21, 2021