Δαλάι Λάμα: Σάλος με βίντεο που λέει σε αγοράκι ρούφα τη γλώσσα μου

Συγγνώμη ζήτησε ο Δαλάι Λάμα μετά τον σάλο που προκάλεσε ένα βίντεο που τον δείχνει να φιλάει ένα αγοράκι στο στόμα και να του ζητάει να «ρουφήξει τη γλώσσα του» μέσα σε ναό στην Ινδία.

Η σκηνή, που χαρακτηρίστηκε από πολλούς σχολιαστές στα social media «ανάρμοστη» και «αηδιαστική», εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στο Μοναστήρι Ναμγκιάλ στην Νταραμσάλα. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, έδωσαν το παρών περίπου 100 μικροί μαθητές, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ινδικού ιδρύματος M3M Foundation.

So the Dalai Lama is kissing an Indian boy at a Buddhist event and even tries to touch his tongue.

He actually says "suck my tongue"

Now why would he do that?

🤔 pic.twitter.com/4GJMJZtRCj

— Joost Broekers (@JoostBroekers) April 8, 2023