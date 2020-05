Διαδικτυακός γάμος, με παρούσα όλη τη σύνθεση του «The Office»

Ο John Krasinski έγινε γνωστός για το ότι υποδύθηκε τον ρόλο του Jim Halpert στο πολύ επιτυχημένο sitcom του NBC «The Office», τα χρόνια 2005-2013. Σήμερα, παραμένει γνωστός με την ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδικτυακή σειρά του «Some Good News» και, στο τελευταίο επεισόδιό της, φιλοξένησε έναν γάμο μέσω Zoom μεταξύ δύο θαυμαστών του sitcom και έφερε, διαδικτυακά πάντα, όλη τη σύνθεση του «The Office» στην εικονική τελετή.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο θαυμαστές του sitcom από το Maryland ήρθαν σε επαφή μαζί του και τον ενημέρωσαν με tweet ότι αναπαρέστησαν -με μία μη συμβατική πρόταση γάμου έξω από ένα βενζινάδικο- την πρόταση γάμου του Jim (τον ρόλο στο «The Office» υποδυόταν ο John Krasinski) στην Pam (την οποία έπαιζε η Jenna Fischer). Ο Krasinksi ενημέρωσε το ζεύγος ότι είχε οριστεί να τους παντρέψει διαδικτυακά και τους έκανε έκπληξη έναν εικονικό γάμο, με παρόντες τους γονείς τους και όλη τη σύνθεση του «The Office» παρούσα στο πάρτι μετά την τελετή. Κουμπάρα ήταν η ίδια η Jenna Fischer και ο σταρ της κάντρι Zac Brown έκανε σερενάτα στη νύφη με το «The Man Who Loves You the Most».

Η νύφη δάκρυσε συγκινημένη, και τότε ο Krasinski κάλεσε «κάποιους απ' την οικογένειά μου» - την υπόλοιπη σύνθεση του sitcom, τους Steve Carell, Mindy Kaling, Rainn Wilson, Angela Kinsey, Ed Helms, Kate Flannery, Brian Baumgartner, Phyllis Smith, Oscar Nuñez και Creed Bratton - οι οποίοι αναπαρέστησαν, ο καθένας από το σπίτι του, τον διάσημο σήμερα γαμήλιο χορό από παλιό επεισόδιο του «The Office».

ΑΠΕ ΜΠΕ