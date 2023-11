Διαρκές σφυροκόπημα στη Γάζα: Αποκομμένος ο θύλακας - Αγωνία για τους αμάχους

Δεκάδες είναι τα θύματα των ισραηλινών επιθέσεων στον πολιορκημένο θύλακα, με επίκεντρο την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το al jazeera, ενώ στόχος έχουν γίνει οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν νοσοκομεία.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ <<<

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από μια σειρά επιδρομών στη Γάζα τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/11), σύμφωνα με το πρακτορείο Wafa.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα σε νεότερο απολογισμό αναφέρει ότι περισσότεροι από 9.770 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από τα ισραηλινά πλήγματα και την εντεινόμενη χερσαία επιχείρηση από την έναρξη του πολέμου.

Στο στόχαστρο τα νοσοκομεία

Η Χαμάς υποστηρίζει πως ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει περιοχές γύρω από πολλά νοσοκομεία στα βόρεια της Γάζας, λίγο μετά τη διακοπή των τηλεπικοινωνιών.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν, όπως αναφέρει, μέλη της Χαμάς να ανοίγουν πυρ από ένα νοσοκομείο της Γάζας και άλλα μέλη να παρουσιάζουν μια τοποθεσία εκτόξευσης πυραύλων που βρίσκεται 75 μέτρα από ένα νοσοκομείο κάτω από το οποίο βρίσκονται σήραγγες της Χαμάς.

Μια σήραγγα «χρησιμοποιείτο επίσης για υποδομές των τρομοκρατών μέσα στο νοσοκομείο του Κατάρ», είπε ο Χαγκάρι.

«Χτυπάμε τη Χαμάς και προχωράμε από οχυρό σε οχυρό, σύμφωνα με το σχέδιό μας, σε μια συστηματική προσπάθεια να διαλύσουμε τη Χαμάς», δήλωσε στο CNNi ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κονρίκους.

Κορυφώνεται η αγωνία για τους αμάχους

Την ίδια ώρα το Ισραήλ υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να επιτρέπει στους αμάχους να κατευθύνονται με ασφάλεια προς το Νότο.

Ωστόσο, σύμφωνα με Αιγύπτιους αξιωματούχους ουδείς Παλαιστίνιος τραυματίας ή αλλοδαπός ή άνθρωπος με διπλή υπηκοότητα έφυγε χθες από την Λωρίδα της Γάζας.

Διπλωματικός μαραθώνιος των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για διπλωματική λύση στην κρίση, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να βρίσκεται από αργά το βράδυ της Κυριακής (5/11) στην Άγκυρα όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Κυρίαρχο θέμα στις συνομιλίες τους αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στη Γάζα στη σκιά των δηλώσεων του Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος συνεχίζει να εξαπολύει σφοδρά πυρά κατά του Ισραήλ και να προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο υπέρμαχος των Παλαιστινίων.

Αμερικανικό υποβρύχιο στη Μέση Ανατολή

Σε μια σπάνια ανακοίνωση, ο αμερικανικός στρατός είπε ότι ένα υποβρύχιο έφτασε στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους αντιπάλους της περιοχής καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί να αποφύγει μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι ένα υποβρύχιο εισέρχεται στην περιοχή ευθύνης της. Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε με την ανακοίνωση φάνηκε να δείχνει το υποβρύχιο στη Διώρυγα του Σουέζ βορειοανατολικά του Καΐρου.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023