Διασώστες κλήθηκαν για «νεκρό» άντρα στο ποτάμι,αλλά χαλάρωνε/vid

Ένα περίεργο περιστατικό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν διασώστες στην Οκλαχόμα! Η υπηρεσία κλήθηκε να πάει να δει στο ποτάμι στην Τούλσα αν είναι καλά ένας άντρας, ο οποίος φαινόταν για… νεκρός, καθώς ήταν ακίνητος, ξαπλωμένος για ώρα, σε αβαθή.

Οι διασώστες πλησίασαν με μια φουσκωτή βάρκα και όταν πήγαν από πάνω του, ο άντρας αυτός σηκώθηκε και τους είπε ότι είναι μια χαρά. Απλά καθόταν εκεί και… χαλάρωνε.

Οι διασώστες του επεσήμαναν πως μπορεί να ήταν ρηχά στο σημείο εκεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι επικίνδυνα και του σύστησαν να πάει κάπου αλλού.

JUST CHILLING: Rescue workers attempted to recover a reported dead body from the Arkansas River in in Tulsa, Oklahoma, only to find the man alive and well.

“Please stay safe and find alternate ways to stay cool,” the fire department urged. https://t.co/EAhrTX6S2u pic.twitter.com/zhwotYCysN

— ABC News (@ABC) August 19, 2021