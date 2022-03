Διεθνές Δικαστήριο Χάγης: Η Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο

Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη αποφάσισε πως η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως την εισβολή στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο αναφέρει πως δεν υπάρχουν αποδείξεις που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου για τον πόλεμο αυτόν, πως η Ουκρανία διαπράττει γενοκτονία εναντίον των ρωσόφωνων στα ανατολικά της χώρας.

Η απόφαση επικυρώθηκε με 13 ψήφους υπέρ και 2 κατά και αποφάνθηκε πως η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει αμέσως να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Ουκρανίας. Οι δύο αρνητικές ψήφοι προέρχονται από τον Ρώσο και τον Κινέζο δικαστή.

Το διάταγμα ήρθε ως απάντηση σε μια προσφυγή της Ουκρανίας στο δικαστήριο στις 26 Φεβρουαρίου, που ζητούσε επείγουσα απόφαση σχετικά με τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι οι ουκρανικές δυνάμεις διέπρατταν γενοκτονία σε υποστηριζόμενες από τη Ρωσία περιοχές στο Λουχάνσκ και στο Ντονέτσκ, ως δικαιολογία για την επίθεση.

Χαιρετίζει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, που διατάσσει τη Μόσχα να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία.

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further

