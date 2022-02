Δημοσιογράφος βλέπει σε live το βομβαρδισμένο σπίτι της στο Κίεβο

Απίστευτες σκηνές διαδραματίστηκαν στον αέρα του BBC όταν η δημοσιογράφος Όλγα Μαλχέβσκα, είδε live στον αέρα το σπίτι της στο Κίεβο βομβαρδισμένο.

Το συγκλονιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με την δημοσιογράφο «να σπάει» την ώρα που βρισκόταν ζωντανά σε εκπομπή και εξομολογήθηκε, στην παρουσιάστρια της εκπομπής, ότι δεν μπορούσε να βρει την οικογένειά της.

Πάντως η δημοσιογράφος έπειτα από λίγα λεπτά έλαβε μήνυμα από τη μητέρα της, με το οποίο την διαβεβαίωνε ότι, τόσο η ίδια, όσο και η υπόλοιπη οικογένειά της, είναι καλά.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.

We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.

Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA

— Karin Giannone (@KarinBBC) February 25, 2022