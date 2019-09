ΔΝΤ: Και επίσημα η Γκεοργκίεβα νέα γενική διευθύντρια

Το εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ επέλεξε την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα ως νέα γενική διευθύντρια του Ταμείου.

Η θητεία της Γκεοργκίεβα ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και θα είναι πενταετής. Η Βουλγάρα διαδέχεται την Κριστίν Λαγκάρντ και είναι ο πρώτος άνθρωπος που προέρχεται από μια αναδυόμενη οικονομία και αναλαμβάνει το τιμόνι του ΔΝΤ, από την ίδρυση του Ταμείου το 1944. Η Γκεοργκίεβα ήταν το πρόσωπο που είχε προτείνει η ΕΕ για τη θέση της γενικής διευθύντριας στις αρχές Αυγούστου και ο διορισμός της είχε «κλειδώσει» από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς δεν είχε κατατεθεί άλλη υποψηφιότητα.

Γκεοργκίεβα: Τεράστια ευθύνη το ΔΝΤ

Στις πρώτες δηλώσεις, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα είπε ότι είναι μεγάλη της τιμή και ευχαρίστησε το εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ για την εμπιστοσύνη. Παράλληλα όμως, εξύμνησε την προκάτοχό της, Κριστίν Λαγκάρντ, την οποία χαρακτήρισε «σπουδαία ηγέτιδα και αγαπημένη φίλη, της οποίας το όραμα και η ακούραστη δουλειά συνέβαλε τόσο πολύ στη συνεχιζόμενη επιτυχία του Ταμείου».

«Είναι τεράστια ευθύνη να είμαι στο τιμόνι του ΔΝΤ σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη συνεχίζει να απογοητεύει, οι εμπορικές εντάσεις παραμένουν και το χρέος είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να βοηθήσουμε τις χώρες για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κρίσης, ανέφερε ακόμη μεταξύ άλλων.

Τα συγχαρητήρια της Λαγκάρντ

Από τους πρώτους που συνεχάρησαν την Γκεοργκίεβα ήταν η Κριστίν Λαγκάρντ. «Συγχαρητήρια στη φίλη μου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για την επιλογή της στη θέση της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό τον σπουδαίο θεσμό», έγραψε στο Twitter η προκάτοχος της θέσης και δημοσίευσε μια φωτογραφία με τις δυο τους.

Congratulations to my friend @KGeorgieva on her selection as the new Managing Director of the @IMFNews . Wishing you every success in leading this great institution. https://t.co/5DwTnndU7I pic.twitter.com/sza6fO7H20

Ανάλογο ήταν και το μήνυμα που έστειλε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. «Συγχαρητήρια για την επιλογή σου ως γενική διευθύντρια του ΔΝΤ! Είμαι υπερήφανος που μια πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν αναλαμβάνει αυτή τη σημαντική ευθύνη. Η Κομισιόν ανυπομονεί να συνεχίσει τη στενή και παραγωγική σχέση της με το ΔΝΤ», έγραψε στο Twitter απευθυνόμενος στην Γκεοργκίεβα.

Congratulations @KGeorgieva on your selection as Managing Director of @IMFNews! I am proud that a former Vice-President of the @EU_Commission will assume this important responsibility. @EU_Commission looks forward to continuing our close and productive relationship with the #IMF. pic.twitter.com/k3LqYZb7l2

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) September 25, 2019