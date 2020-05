Δολοφονία Floyd: Σφαίρες και συλλήψεις και για δημοσιογράφους

Μετά τη σύλληψη δημοσιογράφου του CNN σε ζωντανή μετάδοση, δύο μέλη τηλεοπτικού συνεργείου του Reuters τραυματίστηκαν από σφαίρες καλυμμένες από καουτσούκ στη Μινεάπολις, στις ταραχές που ακολούθησαν μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ (George Floyd) από λευκό αστυνομικό. Σε βίντεο που τράβηξε ο εικονολήπτης Χούλιο - Σέζαρ Τσάβες, αστυνομικός σημαδεύει εναντίον του κι ενώ οι αστυνομικές αρχές κάνουν χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων.

Ο Τσάβες όπως και ο Ρόντνεϊ Σιούαρντ, σύμβουλος ασφαλείας του Reuters, τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες τη στιγμή που προσπαθούσαν να κρυφτούν σε ένα κοντινό βενζινάδικο. Στο βίντεο ακούγονται πυροβολισμοί και ο Σιούαρντ φωνάζει «με χτύπησαν στο πρόσωπο με πλαστική σφαίρα». Και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν, ενώ ο Τσάβες έχει χτυπηθεί και στον σβέρκο.

Absolutely horrifying. Now more than ever, we need the cameras on and we need honest reporting of what’s happening. This officer must face swift accountability. pic.twitter.com/mPC424oQRN

— Kamala Harris (@SenKamalaHarris) May 30, 2020