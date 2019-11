Δραματικές ώρες στην Αλβανία: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον σεισμό

«Μίλησα με την κόρη μου και την ανιψιά μου στο τηλέφωνο, είναι παγιδευμένες κάτω από τα συντρίμμια. Είπαν ότι είναι καλά και περιμένουν τους διασώστες. Δεν μπόρεσα να μιλήσω στη γυναίκα μου. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες αλλά δεν κατάφερα να τους μιλήσω»: με τα λόγια αυτά ένας άνδρας από το Δυρράχιο περιγράφει στο κανάλι News24 τις δραματικές ώρες που περνάει μετά τον ισχυρό σεισμό 6,4 Ρίχτερ, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 16 νεκρούς και 600 τραυματίες.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού πολιτών που έχουν θαφτεί κάτω από ερείπια ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί καθώς περνούν οι ώρες.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι εννιά άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια στο Δυρράχιο ενώ άλλα πέντε θύματα βρέθηκαν θαμμένα κάτω από τα ερείπια πολυκατοικίας στην πόλη Thumane.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ένας άνδρας στην επαρχία Κούρμπιν πέθανε όταν πήδηξε από το παράθυρό του την ώρα της δόνησης ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε δρόμος στη Λέζα.

Η υπουργός Υγείας της Αλβανίας Ogerta Manastirliu ανακοίνωσε πως ιατρικές ομάδες έχουν περιθάλψει πάνω από 600 ανθρώπους συνολικά. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, εννέα άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάταση.

«Διανύουμε δραματικές ώρες και πρέπει να διατηρηθεί η ψυχραιμία και να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοκ» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, ευχαριστώντας τις χώρες που προσέφεραν βοήθεια.

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, ΗΠΑ αλλά και άλλες χώρες έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον Έντι Ράμα, για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, ο Ράμα δήλωσε πως μίλησε με τον Έλληνα ομόλογό του, καθώς και τον Τούρκο πρωθυπουργό.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο έχει καταγράψει αρκετούς μετασεισμούς τις τελευταίες ώρες, μεταξύ των οποίων και μια δόνηση 5,3 βαθμών Ρίχτερ. Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμείνουν σε εξωτερικούς χώρους μέχρι νεωτέρας.

#earthquake in #albania - First reported damages in #Durres - magnitude 6.4 pic.twitter.com/0gRdO34xVY

Το CNNi μεταδίδει πως τα σχολεία σε τρεις πόλεις -το Δυρράχιο, τη Λέζα και τα Τίρανα- θα παραμείνουν κλειστά σήμερα.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας εκτίμησε τότε πως επρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό της τελευταίας τριακονταετίας στην Αλβανία.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που «χτύπησε» ο Εγκέλαδος

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που δημοσιεύει το τηλεοπτικό δίκτυο της γείτονος KlanTv, στο οποίο αποτυπώνεται το πόσο βίαια χτύπησε ο σεισμός μία πολυκατοικία.

Το οικοδόμημα σείεται συθέμελα, την ώρα που – προφανώς – στο εσωτερικό υπάρχουν ένοικοι που κοιμούνται.

Το βίντεο τραβήχτηκε από κάμερα ασφαλείας, ωστόσο δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ακριβές σημείο που κατεγράφησαν τα πλάνα.

«Ο σεισμός δεν σταματούσε…»

«Από τις 04:00 τα ξημερώματα, είμαστε έξω στον δρόμο (...). Ξυπνήσαμε έντρομοι από τον σεισμό ο οποίος δεν σταματούσε, διήρκεσε πάνω από 20 με 25 δευτερόλεπτα» δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 32χρονος Τομ, κάτοικος Τιράνων.

Ο ίδιος, όπως περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, άρπαξε το χέρι της γυναίκας του για να την προφυλάξει από τον σεισμό και, όπως σημειώνει, «κάτσαμε κάτω από την πόρτα περιμένοντας να σταματήσει...».

Το διαμέρισμα του ζευγαριού, που βρίσκεται στον τρίτο όροφο μίας πολυώροφης πολυκατοικίας στα Τίρανα, «κουνήθηκε» αρκετά όπως σημειώνει ο νεαρός.

Ο ίδιος περιγράφει πως μόλις κατάφερε να βγει από την πολυκατοικία, έτρεξε να σώσει άλλο ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

Tirana Albania right now #Albania #earthquake pic.twitter.com/3MI92GTmXw

«Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να μπω στο αυτοκίνητο και να τρέξω να φτάσω στο σπίτι της μητέρας μου. Κατάφερα να πάω, την πήρα και πήγαμε όλοι μαζί σε ασφαλές μέρος, στο κέντρο της πόλης» επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Ο 32χρονος, όπως και χιλιάδες πολίτες της αλβανικής πρωτεύουσας, βρίσκονται στο κέντρο των Τιράνων στο σημείο όπου υπάρχει τεχνητή λίμνη.

Υπενθυμίζεται πως σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών έπληξε την Αλβανία την 21η Σεπτεμβρίου, προκαλώντας ζημιές σε περίπου 500 κατοικίες και καταστρέφοντας ολοσχερώς κάποιες από αυτές.

Μέτα: Να εργαστούμε με αφοσίωση για να σώσουμε κάθε ανθρώπινη ζωή

Από τις πρώτες στιγμές, ο πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα βρέθηκε κοντά στους σεισμόπληκτους πολίτες και σε έκανε λόγο για «κύμα σεισμών, που όμοιό του δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν».

«Είναι σημαντικό να εργαστούμε με αφοσίωση και επαγγελματισμό για να σώσουμε κάθε ανθρώπινη ζωή που βρίσκεται κάτω από τα ερείπια των κτηρίων και να βοηθήσουμε τους τραυματίες. Είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τους κατοίκους που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και που χρειάζονται στέγαση» γράφει ανακοίνωση του προέδρου, που δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Προεδρίας.

Το επίκεντρο του σεισμού

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 03:53 τοπική ώρα (04:53 ώρα Ελλάδας).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίσηκε 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σιγιάκ, ανάμεσα στο Δυρράχιο και τα Τίρανα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS), ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Powerful 6.4 magnitude #earthquake has caused significant damage in #Tirana, #Albania hopefully no casualties! - @LastQuake pic.twitter.com/S9VMiitXA3

— Xhildinho Z (@xhildinho) November 26, 2019