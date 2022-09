Δραματική έκκληση Ιρανής ακτιβίστριας στη Δύση

Μία δραμματική έκκληση στους ηγέτες της Δύσης, κυρίως τις γυναίκες να αναλάβουν δράση για να διώξουν το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, κάνει η γνωστή Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μασίχ Αλινετζάντ, η οποία κάταφερε να αναρτήσει το βίντεο στα social media παρά το μπλοκάρισμα στου ίντερνετ στη χώρα της.

Με μαύρους κύκλους κάτω από τα καλμμένα μάτια της και ένα λουλούδι στα φουντωτά, ακάλυπτα μαλλιά της, η Μασίχ λέει σε συναισθηματικά φορτισμένο τόνο: «Καλώ όλες τις γυναίκες πολιτικούς της Δύσης που με αγνοούσατε για χρόνια, πήγατε στο Ιράν και υπακούσατε στους νόμους για το χιτζάμπ (φορέσατε μαντήλα) ενώ οι Ιρανές ξυλοκοπούνταν επειδή αντιστέκονταν (στους νόμους για το χιτζάμπ), να μην φορέσουν πια μαντήλα στις συναντήσεις τους με Ιρανούς αξιωματούχους.

Σας είχα προειδοποιήσει εδώ και χρόνια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Καναδική, τη Νορβηγική και τη Σουηδική Βουλή. Σας τα έλεγα τότε αλλά δεν με πιστεύατε. Λέγατε ότι είχατε μεγαλύτερα θέματα να λύσετε (με τις κυβερνήσεις). Τώρα δείτε τι έχει συμβεί από ένα μικρό θέμα, ένα μικρό κομμάτι ακάλυπτων μαλλιών. Σκότωσαν την Μάχσα Αμίνι.

Τώρα είναι η σειρά σας. Κάντε κάτι, μην ξαναφορέσετε μαντήλα μπροστά στους δολοφόνους του έθνους μας, μην του νομιμοποιείτε!» λέει στην τρίλεπτη έκκλησή της η Μασίχ.

I call on all Weston female politicians who went to Iran & obeyed hijab laws while Iranian women were getting beaten for resisting hijab laws, now it is your turn. Listen and take action. Hijab police killed #MahsaAmini & killing protesters. #مهیا_امینی

pic.twitter.com/MwoFIhtqWO

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 22, 2022