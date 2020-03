Δύο ισχυροί σεισμοί στην Κροατία - Μεγάλες ζημιές (Φωτος&Βίντεο)

Δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Κροατία.

Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε βόρεια του Ζάγκρεμπ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Το εστιακό βάθος του πρώτου σεισμού υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά και ήταν μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρό του εντοπίζεται 6 χλμ. βόρεια του Ζάγκρεμπ και το εστιακό του βάθος ξανά στα 10 χλμ.

Φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο δείχνουν κτήρια να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν και τραυματίες ή θύματα.

Zagreb hit by 5.3 magnitude earthquake ~30 minutes ago just as full lockdown started. Now everyone’s outside grouped in front of their buildings. This won’t help. pic.twitter.com/QPzAIqUSkM

— Filip Radelic (@fichek) March 22, 2020