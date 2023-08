Δύο οι νεκροί από την έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στο Βουκουρέστι

Τους δύο εφτασαν οι νεκροί στη Ρουμανία μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες Σάββατο κοντά στο Βουκουρέστι σε σταθμό ανεφοδιασμού με υγροποιημένο αέριο, ενώ ακόμη 56 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Τριάντα εννέα πυροσβέστες που είχαν σπεύσει στο πρατήριο στην πόλη Κρεβεντία, βόρεια του Βουκουρεστίου, αφού σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη τραυματίστηκαν όταν υπήρξε και δεύτερη.

Second angle of massive blast near a liquified natural gas site in Bucharest, Romaniapic.twitter.com/0FlPd6suRL

— The Spectator Index (@spectatorindex) August 26, 2023