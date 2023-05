Έφηβος πυροβολούσε αδιακρίτως σε συνοικία του Νέου Μεξικού - 3 νεκροί και 6 τραυματίες

Ένας 18χρονος ένοπλος πυροβόλησε στην τύχη περαστικούς, αλλά και εναντίον σπιτιών και αυτοκινήτων, σε γειτονιά του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να σκοτώσει τρεις ανθρώπους και να τραυματίσει άλλους έξι προτού η αστυνομία τον σκοτώσει έξω από μια εκκλησία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, προς το μεσημέρι στη συνοικία Φάρμινγκτον, που βρίσκεται περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αλμπουκέρκης, πρωτεύουσας της πολιτείας.

Δεν είναι γνωστό το κίνητρό του

