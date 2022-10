Είδηση βόμβα από BBC: Συνελήφθη ποδοσφαιριστής της Manchester

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού και της επίθεσης βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μέισον Γκρίνγουντ, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο 21χρονος είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο για κατηγορίες που αφορούσαν την απόπειρα βιασμού μιας γυναίκας.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ συνέλαβε τον 21χρονο επιθετικό στην έπαυλή του το πρωί του Σαββάτου, καθώς φέρεται να παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν όταν αφέθηκε ελεύθερος στις 2 Φεβρουαρίου, βάσει των οποίων απαγορεύεται να επικοινωνήσει με το φερόμενο θύμα και πρώην σύντροφό του.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι όλες οι κατηγορίες αφορούσαν την ίδια καταγγέλλουσα. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Μάντσεστερ και του Σάλφορντ τη Δευτέρα.

