Εικόνα ισοπέδωσης στη Γάζα: Βίντεο από drone δείχνει τις καταστροφές

Τεράστιες είναι οι καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που ήρθαν ως «απάντηση» στην αιφνίδια επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς το περασμένο Σάββατο.

Βίντεο από drone αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στη Γάζα. Κτίρια και οικιστικές μονάδες έχουν κατεδαφιστεί, την ώρα που το Ισραήλ ανακοινώνει ότι οι δυνάμεις του έχουν επιτεθεί σε περισσότερους από 1000 στόχους.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, περίπου 1.055 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν -μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες- ενώ από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, τραυματίστηκαν άλλα 5.180 άτομα.

Η τρομακτική προοπτική μίας ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στην Γάζα

Στο μεταξύ, ανάμεσα στα πιθανότερα σενάρια του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς περιλαμβάνεται μία ισραηλινή χερσαία επίθεση κατά της Γάζας. Μία τρομακτική προοπτική πολεμικής σύγκρουσης στην καρδιά μίας ακραία πυκνοκατοικημένης πόλης, με ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο από σήραγγες και με την παρουσία ομήρων, στην πλειονότητά τους Ισραηλινών.

Την Δευτέρα, το Ισραήλ διέταξε την άμεση διακοπή πάσης φύσεως τροφοδοσίας της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο της «πλήρους πολιορκίας» του παλαιστινιακού θύλακα που ελέγχεται από την Χαμάς.

Η συνέχεια μοιάζει προδιαγεγραμμένη: «Το Ισραήλ θα εξαπολύσει μεγάλη μεικτή πολεμική επιχείρηση από αέρος, ξηράς, θαλάσσης και Διαστήματος», διαβεβαιώνει μέσω του Twitter (Χ) ο Τζον Σπένσερ, ειδικός του Modern War Institute της αμερικανικής ακαδημίας West Point.

New number of Israeli casualties from the horrific Hamas terrorist attack - 1,200 dead, 2,700 wounded, dozens held hostage in Gaza. Nightmare scenes of barbarism.

300,000 soldiers…getting ready to…make sure Hamas, at the end of this war won’t have any military capability… https://t.co/KLOMn5P465

— John Spencer (@SpencerGuard) October 11, 2023