Εικόνες χάους από τον τυφώνα Χανούν που πλήττει τη νότια Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα

Πτήσεις και σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώθηκαν σήμερα καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις από τον έπληξαν νότιες περιφέρειες της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, την ώρα που μια άλλη καταιγίδα πλησιάζει από ανατολάς για να απειλήσει το Τόκιο την ώρα που κορυφώνεται η περιόδος των διακοπών στην Ιαπωνία.

Ο Χανούν μπορεί να πλήξει αύριο, Πέμπτη, το νοτιοανατολικό νοτιοκορεατικό λιμάνι Τονγκγεόνγκ, πριν προχωρήσει ανηφορίζοντας την κορεατική χερσόνησο, δήλωσαν οι αρχές.

Η καταιγίδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα νότια του Κιούσου, του νοτιοδυτικού κύριου νησιού της Ιαπωνίας που απέχει περίπου 860 χιλιόμετρα από το Τόκιο, αφού έπληξε τη νοτιοδυτική περιφέρεια της Ικινάουα. Διατηρεί την ισχύ του και κινείται με τον ασυνήθιστα αργό ρυθμό των 10 χλμ/ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνεμοι και οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

