Εισβολή Συρία: Ο τουρκικός στρατός προωθείται – Αντίσταση Κούρδων

Δεύτερη μέρα της τουρκικής εισβολής στη Συρία και οι μάχες μαίνονται, ενώ ο αριθμός των νεκρών αμάχων είναι τουλάχιστον 10.

Ταυτόχρονα, χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο. Με την επιφύλαξη που πάντα πρέπει να υπάρχει για τις πληροφορίες που έρχονται από τις εμπόλεμες ζώνες, η κατάσταση μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι η εξής:

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Andolou μετέδωσε ότι οι Σύροι σύμμαχοι της Τουρκίας έχουν καταλάβει δύο χωριά εντός της συριακής επικράτειας, το Yabisa και το Tel Fander, κοντά στο Τελ Αμπιάντ. Σύμφωνα με το Associated Press, o Youssef Hammoud, εκπρόσωπος του υποστηριζόμενου από την Τουρκία «Εθνικού Συριακού Στρατού», ανακοίνωσε ότι οι μαχητές του βρίσκονται εντός του Yabisa, χαρακτηρίζοντάς το «το πρώτο χωριό που κέρδισε την ελευθερία».

Το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που εδρεύει στη Βρετανία, δήλωσε ότι Τούρκοι κομάντος διοικητές εισήλθαν στο χωριό Beir Asheq.

Civilian casualties in #Tal_Abyad hospital as a result of #Turkish planes airstrikes on the city of Tal Abyad. pic.twitter.com/0KmV5L29JX

— Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 10, 2019